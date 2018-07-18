Ukrayna'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Mersin'de tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticisi' olduğu iddiasıyla Ukrayna'da yakalanarak Mersin'de getirilip sorgulanan Salih Zeki Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ukrayna'da yakalanarak Mersin'e getirilen, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Salih Zeki Yiğit, daha sonra adliyeye getirildi. Adliyeye girerken basın mensuplarının, 'Ukrayna'dan neden dönmediniz?' sorusunu, "İşkence var dediler" şeklinde yanıtlayan Yiğit, FETÖ'nün il imamı olduğu iddiasını yalanlayarak, polise verdiği ifadesinin sorulması üzerine ise, "Sağ olsunlar güzel davrandılar, ne yaptıysak söyledik. Devletimiz için ne faydalıysa onu verdik" dedi. Yiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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