HABER

Ukraynalı kadının cenazesi ülkesine götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da bulunan lüks sitenin 12.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin cenazesi ülkesine götürüldü. Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarına boynundan asılı şekilde bulunan Olena Tyhly'nin(35) cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan Tyhly'nin cenazesi Almanya'dan gelen ağabeyi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.

Düğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltıDüğmeye basıldı! Çok sayıda öğretmene gözaltı
Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!
24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Adıyaman'da feci kaza! Devrilen traktörün altında feci şekilde hayatını kaybetti!

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

Fransız turist boş arsaya çadır kurdu, mahalle ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.