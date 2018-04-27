Ukraynalı kadının cenazesi ülkesine götürüldü

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarında asılı bulunan Olena Tyhly'nin cenazesi ülkesine götürüldü. Altıntepsi Mahallesi, Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan lüks sitenin 12. katında balkon korkuluklarına boynundan asılı şekilde bulunan Olena Tyhly'nin(35) cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemi tamamlanan Tyhly'nin cenazesi Almanya'dan gelen ağabeyi tarafından teslim alınarak ülkesine götürüldü.
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