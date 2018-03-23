Ukraynalı milletvekili ‘darbe planlama’ suçlaması ile gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, milletvekili Nadiya Savçenko’nun dokunulmazlığını kaldırdı.
Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada tarafından dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Nadiya Savçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı. Hakkında ‘silahlı darbe planlama’ suçlaması bulunan Savçenko’nun güvenlik güçleri tarafından götürüldüğü bildirildi.
Savaş pilotu olan Savçenko, doğudaki antiterör operasyonları sırasında ayrılıkçılar tarafından yakalanmış, daha sonra kaçırılarak Rusya’ya götürülmüş ve bir süre hapis yatmıştı. Serbest bırakılmasının ardından Kiev’de törenle karşılanan Savçenko, seçimlerde milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti.
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
İmamdan hutbe arasında reklam
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum