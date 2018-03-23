Ukraynalı milletvekili ‘darbe planlama’ suçlaması ile gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, milletvekili Nadiya Savçenko’nun dokunulmazlığını kaldırdı.

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada tarafından dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Nadiya Savçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı. Hakkında ‘silahlı darbe planlama’ suçlaması bulunan Savçenko’nun güvenlik güçleri tarafından götürüldüğü bildirildi.

Savaş pilotu olan Savçenko, doğudaki antiterör operasyonları sırasında ayrılıkçılar tarafından yakalanmış, daha sonra kaçırılarak Rusya’ya götürülmüş ve bir süre hapis yatmıştı. Serbest bırakılmasının ardından Kiev’de törenle karşılanan Savçenko, seçimlerde milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti.