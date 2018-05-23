Ula'da orman yangını (2)

2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan oman yangını, havadan müdahale ile yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangınla ilgili, herhangi bir tehlike kalmadığını söyledi.
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