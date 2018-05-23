HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ula'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan oman yangını, havadan müdahale ile yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü.

Ula'da orman yangını (2)

2 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan oman yangını, havadan müdahale ile yaklaşık 1.5 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangınla ilgili, herhangi bir tehlike kalmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Ula'da orman yangını (2)Ula'da orman yangını (2)

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
İstanbul'da kaçak sigara operasyonuİstanbul'da kaçak sigara operasyonu
Halde minibüs alev alev yandıHalde minibüs alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

Son dakika! İstanbul Ümraniye'de genç kadını araçtan atan taksici yakalandı

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

'Kalıbının adamı değilsin' sözü başını fena yaktı!

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Kocadan ilginç boşanma davası: Bana ev işleri yaptırıyor

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

Manisa’da otomobilin kaputuna yılan girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.