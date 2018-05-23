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Ula'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazideki yangını söndürmek için havadan müdahaleye başlandı.

Ula'da orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazideki yangını söndürmek için havadan müdahaleye başlandı.
Ula'nın Akyaka Mahallesi Turnalı Mevkisi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangına 3 helikopter ve 1 amfibik uçak ile havadan müdahaleye başlandı. Bölgeye 15 arazöz ile orman ekipleri de sevk edildi. Sarp arazideki söndürme çalışmalarının havadan sürdüğü bildirildi.
Muğla Orman bölge Müdürü Mehmet Çelik, "Arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiyoruz. Şu an için sadece havadan müdahale edebiliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ula'da orman yangını

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