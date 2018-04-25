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Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1091 kişinin yakalandığı belirtildi.

Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) ülke genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1091 kişinin yakalandığı belirtildi.
EGM koordinesinde, mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere tüm asayiş suçlarından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 22- 24 Nisan günlerinde, ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. EGM'den yapılan açıklamaya göre, 2 bin 932 adreste yapılan operasyonlarda 2 bin 539 ekip ile 6 bin 960 personel görev aldı. Operasyon sonucu 'adam öldürme' suçundan 12, 'hırsızlık' suçundan 234, 'yaralama' suçundan 137, 'cinsel' suçlardan 23, 'yağma' suçundan 33, 'dolandırıcılık' suçundan 46, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 30, 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak' suçundan 2 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam 1091 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonlarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 mermi ele geçirildi. Uygulamaların, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek, başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandıÜlke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

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