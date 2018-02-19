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Ülkesine dönmemek için taksi çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Irak uyruklu bir turist, memleketine dönmemek için park halindeki taksiyi çaldı.Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

Eskişehir’de Irak uyruklu bir turist, memleketine dönmemek için park halindeki taksiyi çaldı.
Olay, Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Irak uyruklu Ali Sameer K. (26) park halinde bulunan 26 T 0049 plakalı taksiyi çaldı. Salih Baysal’a ait taksiyi bulmak üzere çalışma başlatan polis ekipleri, kovalamaca sonucu Kıravdan Mahalllesi yakınlarında taksiyi ve şüpheli Ali Sameer K.’yı yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Ali Sameer K., turist olduğunu ve Türkiye’yi bir hafta sonra terketmek zorunda olduğunu söyledi. Suçu işlediğini itiraf eden Ali Sameer K., cezaevinde de olsa Türkiye’de kalmak istediğini ifade etti.

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