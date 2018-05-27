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Uludağ'da inanılmaz görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

Bursa'nın hayat kaynağı olan Uludağ'daki göller doğa meraklılarını büyülemeye devam ediyor.

Yaz ve kış güzelliğini koruyan Uludağ'daki göller, herkesi cezbederken, düşen çığ ise kara gölü buz birikintisine çevirdi.

Uludağ'da inanılmaz görüntü!

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Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan bir kısmı yazın kuruyan 7 sirk gölü ziyaretçilerini büyülüyor.
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Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekanlarından bir yer oluyor.
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Zirvenin altında kalan Kara göl ise, adına yakışır bir şekilde ürpertici görünümüyle dikkat çekti.
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Uludağ'ın zirvesindeki göller bölgesine yapılan yolculukta doğa meraklıları zirveye attıkları her adımın keyfini çıkarırken, Kara gölün çığ ile kaplanmasını ise şaşkınlıkla inceledi.
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Düşen çığ ile birlikte oluşan buzulların üzerinde gezen ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Uludağ 12 ay dört mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Göller bölgesinde yaptığımız kampta, bu güne kadar görmediğimiz oluşumla karşılaştık. Kara gölün çevresindeki havzadan toprak ve kaya parçalarının kar ile birlikte gölün içini doldurduğunu gördük. Bu buzulun üzerinde gezdik. Bizim için heyecan verici bir durumdu” dedi. (İHA)
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Bursa Uludağ

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