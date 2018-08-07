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Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 20:07 | Son Güncelleme

GÖREVLİ HELİKOPTERİN BÖLGEDE OLMASI BÜYÜK BİR YANGINI ÖNLEDİ Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin büyük bir tesadüf olduğunu belirttiler.

Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

GÖREVLİ HELİKOPTERİN BÖLGEDE OLMASI BÜYÜK BİR YANGINI ÖNLEDİ
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin büyük bir tesadüf olduğunu belirttiler. Yetkililer, Bilecik'te görevli helikopterin, Bursa sınırlarında uçarken henüz yeni çıkan yangını fark edip, anında müdahalesi ve bilgi ulaştırmasıyla büyük bir orman yangınının önlendiğini ifade ettiler. Uludağ eteklerinde çamlık alandaki orman yangınının çıkış nedeni araştırılıyor.
Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Uludağ eteklerinde orman yangını (3)Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

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Uludağ eteklerinde orman yangını (2)Uludağ eteklerinde orman yangını (2)
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