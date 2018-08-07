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Uludağ eteklerinde orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik'te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir'den gelen helikopterin de katılmasıyla yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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