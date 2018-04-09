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Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki genç adam ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin konum gönderdiği genç "40 dakikaya oradayım" dedi. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan genç adamla telefon irtibatı da kesildi. JAK,AFAD,NAK ve BAKUT ekipleri 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı.

Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Hasan Can Altan ailesiyle birlikte Kirazlıyayla'da piknik yapmaya gitti. Daha sonra patika yoldan ormana giren genç adam bir süre sonra yolunu kaybedince kayboldu. Ailesini cep telefonundan arayıp "Ormanda kayboldum, yolu bulamıyorum" diyen Hasan Can Altan ailesinin kendisine konum atması üzerine "40 dakikaya oradayım" diyerek telefonu kapattı. En son "gelemiyorum" diye mesaj atan gencin bir daha telefonuna ulaşılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın üzerinden 1 saatten fazla geçmesiyle birlikte paniğe kapılan ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa sürede koordinasyonun sağlanmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Kirazlıyayla Mevkisi'ne gelen AFAD,NAK ve BAKUT ekipleriyle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışmasına başladı. Köpeklerin de katıldığı aramalar dört koldan sürdürülürken gencin telefonun kapalı olması nedeniyle bulunduğu konumun belirlenemediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ JAK AFAD NAK BAKUT

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