Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestir tatili hareketliliği yaşanıyor. Okullların tatile girmesi ve hafta sonu olmasıyla birlikte çocuklarını alan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Yerli ve yabancı binlerce turist pistleri doldurdu. Pistlerde kayak ve snowboard yaprak vakit geçiren tatilciler Uludağ'ın tadını çıkartıyor.

Pistlerin en renklisi ise acemi kayakçılar oldu. Düşen ve birbirleriyle çarpışan acemi kayakçılar neşeli görüntüler sergiledi. Telsiyej ve teleskide uzun kuyruklar oluştu.

KAR KALINLIĞI 130 SANTİMETRE

Kar kalınlığının 130 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da güneşli hava olması tatilcileri mutlu etti.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Abant, sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Havanın da açık olmasını fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yaptı.

OTELLERİN YÜZDE 80'İ DOLDU

Kısmen dolan gölün çevresinde ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı sık sık fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler, faytonla gezerken bazıları da yürüyerek gezmeyi tercih etti. Abanttaki otellerin doluluk oranı da yüzde 80'i buldu.