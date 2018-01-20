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Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Beyaz cennet Uludağ ve doğa harikası Abant Tabiat Parkı sömestr tatilinde akınına uğradı. Ataç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da sömestir tatili hareketliliği yaşanıyor. Okullların tatile girmesi ve hafta sonu olmasıyla birlikte çocuklarını alan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Yerli ve yabancı binlerce turist pistleri doldurdu. Pistlerde kayak ve snowboard yaprak vakit geçiren tatilciler Uludağ'ın tadını çıkartıyor.

Pistlerin en renklisi ise acemi kayakçılar oldu. Düşen ve birbirleriyle çarpışan acemi kayakçılar neşeli görüntüler sergiledi. Telsiyej ve teleskide uzun kuyruklar oluştu.

KAR KALINLIĞI 130 SANTİMETRE

Kar kalınlığının 130 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da güneşli hava olması tatilcileri mutlu etti.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan doğa harikası Abant, sömestir tatilini geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tabiat Parkı girişinde 5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu. Havanın da açık olmasını fırsat bilenler göl çevresinde yürüyüş yaptı.

OTELLERİN YÜZDE 80'İ DOLDU

Kısmen dolan gölün çevresinde ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı sık sık fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler, faytonla gezerken bazıları da yürüyerek gezmeyi tercih etti. Abanttaki otellerin doluluk oranı da yüzde 80'i buldu.

İşte Sömestr Tatili için konaklama tavsiyeleri
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Tatil Bolu Uludağ Abant araç abant tabiat parkı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İçkiciler nerede karısını kızını pazarlayacak, oraya gidiyorlar. Herkes midesine ve meşrebine göre tatil yapar.
sen öyle yapmışsın demek ki, bak tecrübelisin.
hristiyanlar sizin gibi deil adami muslumanliktan sogutursunuz. cahil gerici olmayi birak
Zenginlik böyle bise olmalı gariban tatili bırakın Çocuguna bir pabuç alamıyor
her tatil millet yollarda tatil sevdasına artık ekonomi nasıl kötü ise nasıl para yoksa millette istanbul 18 milyon ama bomboş oluyor her tatilde benzinede tatilede parayı buluyorsa millet kimse anlatmasın ekonomi kötü bilmemne diye görünen köy kılavuz istemez
396 km uzunluğundaki trafik sıkışıklığını protesto ediyorum.
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