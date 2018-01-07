Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı (2)

ANKARA'DAN AFAD HELİKOPTERİ BÖLGEYE GİTTİ

​Bursa'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıktıktan sonra şelale bölgesinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için Ankara'dan içerisinde 6 kişiilik arama-kurtarma ekibinin bulunduğu AFAD helikopterinin, çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket ettiği öğrenildi.