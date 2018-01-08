Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı (3)

3 KİŞİ ATEŞ YAKIP SABAHI BEKLİYOR

​Bursa'da doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 3 kişinin, yolda karşılaştıkları 2 profosyonel dağcı ile bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. 2 profısyonel dağcının nişi gerçekleştirip yerleşim birimine ulaştığı ancak, 3 kişilik grubun ise şelale bölgesinde mahsur kaldıkları belirlendi. Mahsur kalanlardan birinin yakın bir zamanda ayağından ameliyat olduğu için soğuk nedeniyle ağrısının bulunduğu öğrenildi. Yetkililer mahsur kalan dağcıların bulunduğu bölgede hava sıcaklığının eksi 3 derece dolayında olduğunu bildirdi. Ancak, mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu ve ateş yakıp ısındıkları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ.

Bu arada Ankara'dan istenen AFAD helikopterinin iptal edilmesinin ardından yerine Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteriinin şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadığı kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma helikopterinin uçuşunun sonlandığı sabah erken saatlerde yeniden havalanacağı öğrenildi.

Yetkililer bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanısıra gece hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle buzlanma meydana geldiğini ve karadan giden ekibin karanlıkta herhangi bir kaza yaşanmaması için kurtarma çalışmalarına ara verildiğini belirttiler. Ekiplerin sabah 06.00'da yeniden çalışmalara başlayacağı ve hava koşullarına göre helikopter desteğinin de sağlanacağını ifade ettiler.