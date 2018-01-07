Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi, şelale mevkiinde mahsur kaldı. Donmamak için ateş yakan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine cep telefonuyla ulaşıp yardım isteyen 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesinde patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam ederken önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaleden yukarıya tırmanamayan grup, cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istedi, donmamak için de ateş yaktı. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten grubun yerini tespit eden JAK ekibi, 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
İdlib'de art arda patlamalar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Uludağ'da kritik saatler! Ekipler seferber oldu...
Küçük çocuğu taciz eden kişiye sokak ortasında linç!
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Porno bağımlısıydı! Bakın genç kadın nasıl kurtuldu
Cami tuvaletinde uyuşturucu ticareti! Bonzai satarken suçüstü yakalandı
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum