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Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 07.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 9 saat önce

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi, şelale mevkiinde mahsur kaldı. Donmamak için ateş yakan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerine cep telefonuyla ulaşıp yardım isteyen 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Doğa yürüyüşü için Uludağ Oteller Bölgesinden yola çıkan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesinde patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam ederken önlerine çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya indi. Hava karardığı için yürüyüşe son veren grup geldikleri yönde dönüşe geçti. Ancak şelaleden yukarıya tırmanamayan grup, cep telefonuyla jandarmayı arayarak yardım istedi, donmamak için de ateş yaktı. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten grubun yerini tespit eden JAK ekibi, 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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