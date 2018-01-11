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Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 11 saat önce

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 7 Ocak'ta doğa yürüyüşü yapmak için çıktıkları Uludağ'da mahsur kalan 3 kişinin, 14 saat sonra askeri helikopter ile kurtarıldığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Uludağ'da doğa yürüşüne çıkan Hüseyin Kartal, Cengiz Konuk ve Abdullah Taner, Bakacak Bölgesi Şelale mevkiinde 7 Ocak günü akşam saatlerinde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri karadan arama çalışmaları yaparken, mahsur kalan kişiler, jandarmaya ulaşarak yanlarında bulunan eşyaları ve çevredeki odun parçalarını yakıp ısındıklarını, can güvenliklerinin de bulunduğunu belirtti. Kartal, Konuk ve Taner, jandarmaya "Gece karanlık olduğu için ekipler bizi aramaya gelmesin. Buraları kayalık ve tehlikeli. Bizi kurtarmak isterken kendileri zarar görür" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kurtarma ekipleri sabah olmasını bekledi.

Günün ilk ışıklarıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Eskişehir Arama Kurtarma Filo Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bölgeye gelerek mahsur kalanları bulundukları yerden kurtararıp, tedavileri için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Genelkurmay Başkanlığı, helikopterle yapılan kurtarma operasyonunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, mahsur kalan 3 kişinin yaktığı ateş, kayalık bölgeye doğru helikopterin alçalması ve kurtarma ekibinin mahsur kalanları yukarı çekmesi yer alıyor.

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