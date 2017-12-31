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Uludağ'da 'yılbaşı' önlemleri

YAŞAM HABERLERİ | 31.12.2017 17:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - KIŞ turizminin gözdesi Uludağ'da, yeni yıl kutlamaları sürerken, üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Kara yolu ve teleferikle ulaşımın sağlandığı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a ziyaretçi akını olurken, İl Jandarma Komutanlığı'nca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile asayiş, narkotik, trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 güvenlik görevlisi, 5 ayrı noktada güvenliği 24 saat sağlamak amacıyla mesai yapıyor.

Uludağ Milli Parkı gişelerinde devriye görevinin artırıldığı zirvede, trafik ve asayiş ekipleriyle özel harekat timlerinin yanı sıra 'Roket' adı verilen narkotik köpeği ile 'Feza' adındaki bomba arama köpeği de denetimlerde kullanıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ise 'Bixi' denilen ağır makineli silahlarla güvenliği sağlıyor. Ekipler, bomba arama ve narkotik köpekleriyle 'takbul' gözlükleri kullanarak, araçlarda kontrol yapıyor.

Öte yandan yeni yılı karşılamak için Uludağ'a gelenler ise alınan sıkı güvenlik önlemlerinden memnun olduklarını belirtti.

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