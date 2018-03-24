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Uluslararası Af Teşkilatı: "Arap koalisyonuna giden silahlar Yemen iç savaşında büyük tahribata yol açtı"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Teşkilatı batılı ülkelerin Arap koalisyonuna sağladığı silahların Yemen’deki içi savaşta büyük tahribata yol açtığını söyledi.Uluslararası Af Teşkilatı’nın Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Suudi Arabistan liderliğindeki Arapa Koalisyonu’na sorumsuz silah akışının Yemen sivillerine büyük kayıp verdirdiği konusunda yeterli delil bulunduğu konusunda ikazda bulundu.

Uluslararası Af Teşkilatı batılı ülkelerin Arap koalisyonuna sağladığı silahların Yemen’deki içi savaşta büyük tahribata yol açtığını söyledi.
Uluslararası Af Teşkilatı’nın Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Suudi Arabistan liderliğindeki Arapa Koalisyonu’na sorumsuz silah akışının Yemen sivillerine büyük kayıp verdirdiği konusunda yeterli delil bulunduğu konusunda ikazda bulundu. Lyn Maalouf, ABD, İngiltere, Fransa, İspanya İtalya’nin Arap Koalisyonu’na milyarlarca dolarlık silah sevkıyatı yaptığını söyledi.
Maalouf, "Anlaşmazlığın bütün tarafları büyük sivil kaybına yol açtı. Okullar, hastaneler enkaza dönüştü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yer değiştirmek zorunda kaldı ve insani yardıma muhtaç duruma düştü" dedi.
Uluslararası Af Teşkilatı, Husi milisleri, geniş alanlarda yerleşim bölgelerini hedef gözetmeden bombalayarak sivilleri öldürmekten ve yaralamaktan sorumlu tuttu.
Uluslararası Af Teşkilatı savaşan tarafların uluslararası hukuku da ihlal ettiklerinin belgelendiğini kaydetti. Yemen’de içi savaşın başlamasından bu güne kadar 9 bin sivilin öldüğünü on binlercesinin yaralandığını ve dünyanın en büyük gıda güvenliği krizine yol açtığı açıklandı.

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