Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında gerçekleştirildi. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 taaruz helikopteri, 1 genel maksat helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 JTAC ve 1 MADESTİM timi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 S-70 ve 6 personel, Azerbaycan'dan 1 CSAR timi, KKTC'den 1 Cougar, 1 CSAR timi, Suudi Arabistan ise 2 Cougar, 1 CSAR timi ve 1 JTAC timi ile katıldı.
Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.
Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 F-16'lar tarafından imha edildi. Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri yetkilileri izledi. Tatbikatın 4 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.
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