Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, 4 ülkenin katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Azerbaycan, KKTC ve Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2018-1, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında gerçekleştirildi. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 taaruz helikopteri, 1 genel maksat helikopteri ve 1 tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 JTAC ve 1 MADESTİM timi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1 S-70 ve 6 personel, Azerbaycan'dan 1 CSAR timi, KKTC'den 1 Cougar, 1 CSAR timi, Suudi Arabistan ise 2 Cougar, 1 CSAR timi ve 1 JTAC timi ile katıldı.

Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.