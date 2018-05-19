Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Belediyesi tarafından düzenlenen 41'inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali yürüyüşle başladı.

Festivale katılan ülkelerin halk dansları toplulukları, motorcular, vatandaşlar ile Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun katıldığı yürüyüş, Yeniyol mevkiinden başladı. Belediye bandosunun çaldığı İzmir ve Gençlik Marşları eşliğinde yürüyen kortej Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Burada kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, yaklaşık 3 bin yıllık bir geleneği canlandırdıklarını belirterek geleneklerine sahip çıktıklarını söyledi. Bugünün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu hatırlatan Başkan Aksu, “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin değerini bilmeliyiz. Demokrasimizi, özgürlüğümüzü, insan haklarını, bağımsız yargıyı bunların hepsini değerlendirip asla bunlardan taviz vermemeliyiz. Bu arada Filistin’de şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. İsrail toplarıyla, İsrail mermileri ile şehit olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum. Bu dünya bütün gençlere bütün çocuklara bayram olsun, çocuklar ölmesin, gençler ölmesin, savaş olmasın. Barış içerisinde yaşamak umuduyla dileğiyle hepinize tekrar teşekkür ederim” dedi.

Festivale katılan Ukrayna, Gürcistan, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve Giresun halk oyunları ekipleri el ele tutuşarak birlikte halay çekti. Festival şenlik ateşinin yakılması, havai fişek gösterisi ve İlyas Altıntaş konseri ile devam etti. 41’inci Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nde, yarın Aksu deresi kenarında gelenekler canlandırılarak halk oyunları gösterileri sunulacak.