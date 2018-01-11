Uluslararası göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon: 23 gözaltı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekipleri, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan yabancı uyruklu kişileri yüklü miktarda para karşılığında Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a, buradan da Avrupa ülkelerine çıkararak, uluslararası göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne operasyon düzenledi. Ekipler, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ile Uzunköprü'de birçok adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 1'i Yunanistan vatandaşı 23 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler, ayrıca 3 araç, 1 tabanca ile 30 cep telefonuna el koydu. Gözaltındaki 23 kişinin Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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