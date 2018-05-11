HABER

Uluslararası otomobil hırsızlarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:34 | Son Güncelleme

YURT dışından çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye üzerinden Irak'a götürerek satan uluslararası çete çökertildi.

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) YURT dışından çaldıkları lüks otomobilleri sahte belgelerle Türkiye üzerinden Irak'a götürerek satan uluslararası çete çökertildi. Çeteyle ilgili çalıntı olduğu tespit edilen iki lüks otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Irak uyruklu Nazar T.'nin ulusarası oto kaçakçılığının önemli isimlerinden biri olduğu Irak'ta çalıntı otomobilleri pazarladığı galerileri olduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'dan sahte belgelerle Türkiye'ye sokulan lüks araçların Irak'a götürülerek satıldığı ihbarını aldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada oto kaçakçılığı çetesinin Irak uyruklu Nazar T.(38) tarafından yönetildiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında çetenin Yunanlı üyesi Adam K.(38)'nın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden çalıntı lüks araçları temin ettiği ortaya çıktı. Bu araçların sahte belgelerle Türkiye'ye sokulduğu ve çetenin İstanbul'da bulunan şebeke üyeleri olan Yalçın S.(42) ve Çetin T'ye (28) teslim edildiği öğrenildi. Bu araçların daha sonra Nazar T'nin organizasyonunda Irak'a geçirildiği ve galerilerde satıldığı belirlendi. GÜMRÜKTE OPERASYON YAPILDI Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmanın ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Yeşilköy'de bulunan Gümrük Müdürlüğü'nde önlem aldı. Yurt dışından çalınan lüks bir otomobille ilgili işlem yapmaya gelen çete üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Burada yapılan operasyonda çete üyeleri Adam K., Ersin K. ve Çetin T. gözaltına alındı. Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonda da ise şebeke lideri Nazar T. ve yardımcısı Yalçın S. yakalandı. İKİ LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ Aynı yöntemle getirildiği ve Irak'a gönderilmeye hazırlanılan lüks cip de villanın önünde ele geçti. Villada yapılan aramada 55 bin dolar bulundu. Şüphelilerin sorgusu Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Irak uyruklu Nazar T. ile Yunanistan uyruklu Adam K. ile Ersin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, çalıntı otomobillerin yurt dışındaki sahiplerine geri gönderileceği belirtildi.

CHP'ye geri dönüyorlar!CHP'ye geri dönüyorlar!
Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
Çok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.