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Uluslararası resim, hikâye ve şiir yarışmalarının kazananları belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen; sanat ve edebiyat dünyasında marka hâline gelen geleneksel yağlı boya resim, hikâye ve şiir yarışmalarının sonuçları açıklandı.

Uluslararası resim, hikâye ve şiir yarışmalarının kazananları belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen; sanat ve edebiyat dünyasında marka hâline gelen geleneksel yağlı boya resim, hikâye ve şiir yarışmalarının sonuçları açıklandı.

Yetenek sahibi kişilerin eserlerinin kültür ve sanat dünyasına kazandırılması açısından büyük öneme sahip yarışmalara, ülkemiz edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı sıra yurt dışından da katılımlar gerçekleşti. Bu yıl yağlı boya resim yarışmasına 87 eser katılırken, hikâye yarışmasına bin 900 adet hikâye, şiir yarışmasına ise 2 bin 562 adet şiir gönderildi. Alanında uzman bir sanatçı ve akademisyen kadronun seçici kurulunda bulunduğu yarışmalarda uzun süren değerlendirmeler sonunda, dereceye giren eserler belli oldu.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 14’ÜNCÜ GELENEKSEL YAĞLI BOYA RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI

Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Malazgirt’ten 2071’e, Anadolu’yu Türk İslam Yurdu Kılan Fetih Ruhu” konulu Geleneksel 14’üncü Yağlı Boya Resim Yarışması seçici kurulu, yarışmaya gönderilen 87 eseri aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutarak ilk elemede seçti ve 35 eseri ikinci kez değerlendirmeye aldı. İkinci tur değerlendirmede seçilen 25 eser ödül ve mansiyon için üçüncü tur değerlendirmesine alındı. Üçüncü turda yapılan oylama sonucunda isimleri belirtilen sanatçıların eserlerine 1. 2. ve 3'ncülük ödülleri ve 22 mansiyon verilmesine oy birliği ile karar verildi. Muhammed Ali Çelik ‘Fetih Ruhu’ isimli resmi ile birinciliği elde etti.

“SERBEST” KONULU 14’ÜNCÜ GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI SONUÇLARI

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen, “Serbest” konulu 14’üncü Geleneksel Hikâye Yarışması Seçici Kurulu, yaptığı değerlendirmede, 1. 2. ve 3'ncü olan eserleri ve 10 mansiyon eseri belirledi. Hatice Kocabay ‘Evvel Ahır’ isimli eseriyle birinciliği göğüsledi.

“DÜNYA’DA MERHAMETİN TÜKENİŞİ VE MERHAMET TİMSALİ TÜRKİYE” KONULU ŞİİR YARIŞMASI

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen, “Dünya’da Merhametin Tükenişi ve Merhamet Timsali Türkiye” Konulu 14’üncü Geleneksel Şiir Yarışması jürisi, değerlendirme sonucunda, ‘Arakanlı Çocuk’ isimli şiirinin sahibi Funda Burcu Yılmaz’ı birinciliğe layık gördü.

(FOTOĞRAFLI)

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