Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği, yerli ve yabancı 50 sanatçının katılım sağlayacağı “Uluslararası Sanat Çalıştayı” bu yıl 26 Ekim
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