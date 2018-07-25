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Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği, yerli ve yabancı 50 sanatçının katılım sağlayacağı “Uluslararası Sanat Çalıştayı” bu yıl 26 Ekim

Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) düzenlediği, yerli ve yabancı 50 sanatçının katılım sağlayacağı “Uluslararası Sanat Çalıştayı” bu yıl 26 Ekim Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sergisi Alanya’da

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