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Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

IHAAW212253-ASA/19-04-2018 - Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. 19.04.2018 21:22:53 TSI NNNN

IHAAW212253-ASA/19-04-2018

- Uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Naji Sharifi Zindashi’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

19.04.2018 21:22:53 TSI
NNNN

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