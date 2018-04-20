Ümraniye’de asansör kazası: 1 ölü

Ümraniye’de boya ve inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan işçi, asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Ümraniye Nato Yolu Caddesi’nde boya ve inşaat malzemeleri satan 3 katlı bir binanın en alt katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11 sıralarında yük taşıyan Mustafa Ocaklı (47) isimli işçi asansör ve duvar arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan, talihsiz işçinin ölüm haberini alan yakınları olay yerine koştu. Burada gözyaşlarına boğulan işçinin yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.