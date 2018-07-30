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Ümraniye'de inşaatın duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

 Ramazan EĞRİ - Anıl UÇAN - Güven USTA - Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL DHA ÜMRANİYE'DE yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü.

Ramazan EĞRİ - Anıl UÇAN - Güven USTA - Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE - İSTANBUL DHA
ÜMRANİYE'DE yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Araçların çukura düşme anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Düşen kamyonetin sahibi olduğunu söyleyen Elif Göncü, "Aracı park ettim, 10 dakika sonra olay olmuş. Araçlar park halinde olmasaydı, oraya park etmezdim" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı sabah saat 09.30 sıralarında çöktü. Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY ARACINI PARK ETTİKTEN 10 DAKİKA SONRA OLDU
İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın sahibi olduğunu söyleyen Elif Göncü, "Üzülüyorum. Sinirlerim boşaldı. Çaresizim, bir şey yapamıyorum. Konuşacak kelime bulamıyorum. Aracı park ettim. 10 dakikalık bir işim vardı. Arabayı park ettim, 10 dakika sonra olay olmuş. Araçlar park halinde olmasaydı, oraya park etmezdim. Araçlar var diye ilk kez park ettim. Araç oğlumun üzerine. Gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

"ELEKTRİK PATLADI, BURASI GÖÇTÜ"
İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.
Çalışmaların ardından düşen araçlar uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkarıldı. Olay yerinde alınan önlemler ve çalışmalar devam ediyor.

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