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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (1)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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