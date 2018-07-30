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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

ÜMRANİYE'DE yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (1)Ümraniye'de istinat duvarı çöktü (1)
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