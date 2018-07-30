Ümraniye'de istinat duvarı çöktü 7

Ramazan EĞRİ- İstanbul DHA - ÜMRANİYE'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.
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