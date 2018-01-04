Ümraniye'de kan donduran görüntü

Ümraniye'de bir cani kediyi boğarak öldürdü. Caninin kediyi boğarak öldürme anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.

Olayın ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sonrası, polis caniyi bir parkta yakalandı. Yakalanan şahsın 18 yaşından küçük O.K olduğu belirlendi. Şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, O.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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