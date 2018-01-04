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Ümraniye'de kan donduran görüntü

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 11:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani güvenlik kameralarına yansıdı. Eskişehir’de ise kimliği belirsiz bir sürücüsü, aracı ile çarptığı sokak köpeğini yaklaşık 10 metre sürükleyerek yakınlardaki su kanalına atarak ölüme terk etti.

Ümraniye'de bir cani kediyi boğarak öldürdü. Caninin kediyi boğarak öldürme anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.

Olayın ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın kimliği belirlendi. Çevrede yapılan araştırma sonrası, polis caniyi bir parkta yakalandı. Yakalanan şahsın 18 yaşından küçük O.K olduğu belirlendi. Şahsin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, O.K emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Vicdansız sürücü ölüme terk etti

Eskişehir’de kimliği belirsiz bir sürücüsü, aracı ile çarptığı sokak köpeğini yaklaşık 10 metre sürükleyerek yakınlardaki su kanalına atarak ölüme terk etti.

Olay Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Kökdere Sokak ile Bilgeç Caddesi kesişimin de meydana geldi. Çevredeki vatandaşların iddialarına göre kimliği belirsiz bir araç sürücüsü sabahsaatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Sürücü çarpma sonucunda aracından inerek sokak köpeğini yakınlardaki su kanalına yaklaşık 10 metre sürüyerek atarak olay yerinden uzaklaştı.

Meydana gelen kaza hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Tokmakçı isimli vatandaş, buna benzer olaylarla çok karşılaştıklarını ve yetkililerin çözüm bulması gerektiğini söyledi. Tokmakçı, "Sabah 6 buçuk7 gibi köpeğe vurup kanala atmışlar. Yazık hayvana. Bu şekilde çarpıldıktan sonra ilgililerin gelip alması gerekiyor. Böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yetkililerin çözüm bulmalarını istiyoruz. Sabah saatlerinde trafik yoğun oluyor. Olay nasıl gelişti tam bilmiyorum ama çarpan arkadaşında yetkililere haber vermesi gerekirdi. Dört yol ağzı olduğu için trafik yoğun oluyor. Kazalar çok oluyor burada. Hayvanlar olsun, arabaların çarpışması olsun" dedi

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Eskişehir kedi Ümraniye hayvana şiddet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bugün de insanlığımdan utandım. Bunları yapanlar insan öldürmüş gibi cinayetten yargılanmalılar.
Bu adamın dışarıda serbeste dolaşması bile tehlike. Ufacık bir kediye böyle canice kıyan bir insan çoluk çocuğa da bulaşır önlem alınması gerek
Kedi ölmemiski, dikkatli haber yapin, hicbir hayvan 3 saniyede bogulmaz, adam kediyi öldurse kufredelim ama oldurmemis arkadas
@adyobatik01 Ya bi uza arkadaş. Ben senin boğazını sıkayım ama ölme olur mu?
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