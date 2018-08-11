Ümraniye'de mezarlıkta cenin bulundu

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)

ÜMRANİYE'DE bir mezarlıkta çalışma yapan görevliler üzeri toprakla kapatılmış bir cenin buldu.

Adem Yavuz Mahallesi Yeni Yol Sokağı'ndaki mezarlıkta çalışan görevliler, rutin kontroller sırasında üzeri tahta parçaları ve toprakla kapatılmış cenini fark etti.Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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