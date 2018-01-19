Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesinde, servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da Ümraniye Fatih İlkokulu bahçesinde geçen yıl Eylül ayında servis kayıtlarının devam ettiği sırada servis firması sahipleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. İddiaya göre, okulla anlaşmalı olan firma, okulun güvenlik kulübesine, "Fatih İlkokulu servis taşımacılık hizmetleri firmamız tarafından yapılacaktır. Okul aile birliği ile anlaşmalı tek firmadır" yazısını astı.

Diğer bir servis firması ise okul bahçesine üzerinde, "Fatih İlkokulu öğrenci servisi kaydı" yazan bir stand açtı. Kendilerini "okul aile birliği ile anlaşmalı tek servis" olarak lanse ederek okulda afişler asan iki firmadan toplam 6 kişinin "Bu okulda servis çekemezsin" kavgasında Cüneyt Elik hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.