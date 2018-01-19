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Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 14:31 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ümraniye'de bir okulun bahçesinde servis şoförleri çatışmaya girmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı.Savcılık, kimin ateş ettiği belirlenemediği için 5 servis şoförüne de müebbet hapis istedi

İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesinde, servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da Ümraniye Fatih İlkokulu bahçesinde geçen yıl Eylül ayında servis kayıtlarının devam ettiği sırada servis firması sahipleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. İddiaya göre, okulla anlaşmalı olan firma, okulun güvenlik kulübesine, "Fatih İlkokulu servis taşımacılık hizmetleri firmamız tarafından yapılacaktır. Okul aile birliği ile anlaşmalı tek firmadır" yazısını astı.

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Diğer bir servis firması ise okul bahçesine üzerinde, "Fatih İlkokulu öğrenci servisi kaydı" yazan bir stand açtı. Kendilerini "okul aile birliği ile anlaşmalı tek servis" olarak lanse ederek okulda afişler asan iki firmadan toplam 6 kişinin "Bu okulda servis çekemezsin" kavgasında Cüneyt Elik hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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SERVİSÇİLER KAVGA ETTİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, hayatını kaybeden Cüneyt Elik ile şüpheliler Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin, Serkan Varol ve Sevim Kırık öğrenci servisi işletmeciliği yapıyordu. Olay günü servise öğrenci kaydetmek için stant kuran Cüneyt Elik ile şüpheliler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elik elinde bulunan bıçakla şüphelilerden Ramazan Sarı'yı yaraladı. Bunun üzerine bir diğer şüpheli Kerem Beyazıt da elindeki silahla Elik'e ateş etti. Çıkan arbedede Cüneyt Elik'in annesi Selime Elik de hafif şekilde yaralandı. Kavgaya daha sonra Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik de dahil oldu. Ortalık savaş alanına döndü.

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5 ŞÜPHELİYE MÜEBBET, 1 ŞÜPHELİYE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerden Eyüp Aygün'ün de silahıyla ateş ettiği olay sırasında, Sevim Kırık beze sarılı vaziyette Selime Elik'in kendisine verdiği silahı çimenlik alana attı. Elik'in ölümüne sebep olan atışın ise hangi şüphelinin silahından ateşlendiği belirlenemedi. Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin ve Serkan Varol'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Sevim Kırık'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.

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çatışma servis Ümraniye

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