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Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 00:47 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir otomobilin altına bırakılan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi.

Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de bir otomobilin altına bırakılan el yapımı patlayıcı son anda fark edildi. Bir deodorant şişesine yerleştirilen el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürülürken, patlayıcıyı bırakan maskeli şüpheli aranıyor.

Olay saat 22.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağın başındaki ağacın altında oturan çocuklar, maskeli bir kişinin park halindeki bir otomobilin altına bir şey yerleştirdiğini gördü. Çocukların gördüğünü fark eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

SU İLE FİTİLİN UCUNDAKİ SİGARAYI SÖNDÜRDÜLER
Şüphelinin kaçması üzerine evin önünde park halindeki otomobilin yanına gelen çocuklar, deodorant şişesine yerleştirilmiş bir fitilin olduğunu ve fitilin ucunda da yanan bir sigara olduğunu fark ettiler. Sigarayı su ile söndüren çocuklar şişeyi hemen ağacın altına fırlattı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ
Fitilin söndürülmesinin ardından olay polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevrede aramalar yapan polis ekipleri olay yerinde ki delilleri topladı.

BOMBA İMHA UZMANI ÇAĞRILDI
Etkisiz hale getirilen el yapımı patlayıcıyı incelemesi için olay yerine Bomba İmha Uzmanı getiridi. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI
Patlayıcıyı bırakan kişinin çocuklar tarafından görüldüğünü söyleyen bir mahalle sakini, patlayıcının iki kova su döküldüğünü belirterek, "Arabanın altına, oda parfümü şişesinin içinde barut gibi bir şey koymuşlar. Ucuna da fitil koymuşlar. Onun ucuna da sigara yakmışlar. Yakıp alevlensin diye. Mahallenin çocukları da adamı görünce, adam da çocukları görünce kaçıp gidiyor. Çocuklar görünce su döküyorlar, iki kova su döküyorlar işte, orada söndürüp ağacın altına atmışlar" diyerek yaşananları anlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)Ümraniye'de otomobilin altındaki el yapımı patlayıcı son anda fark edildi (Geniş haber)

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