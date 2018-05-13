Ümraniye'de silahlı kavga kamerada

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir işyerinde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada bir kişi karnından vurulurken bir kadın ise demir sopayla başından yaralandı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Olay Esenkent Mahallesi Güreş Sokak'ta iş yerindeki 1 hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Silahlı, sopalı kavga bir kişi silahla karnından vurulurken Gönül Kutbay ise demir sopa ile başından yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada işyeri ve 3 araç zarar gördü. Kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinde dakikalarca süren kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen bir kişi elindeki silahla işyerine ve havaya ateş ediyor. Daha sonra işyerine başka bir araç daha geliyor. İki grup arasında kavga başlıyor. Kavga sırasında bir kadında yaralanarak yere düşüyor. Kavga sırasında işyerinde içinde bulunanların önce kendilerini korumaya çalıştıkları daha sonrada dışarı çıkarak kavgaya karıştıkları görülüyor.
(FOTOĞRAF)
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