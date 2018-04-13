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Umre vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Elbistan’dan kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle polis tarafından aranan 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan’daki acentesi ile anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildi.Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden vatandaşları taşıyan iki otobüs Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park ederken, otobüslerden inen vatandaşlardan bazıları emniyete giderek şikayetçi oldu.Yapılan şikayetlerin ardından umre firmasının yetkilileri ile acente yöneticilerinden 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.H.G.

Elbistan’dan kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle polis tarafından aranan 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.
Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan’daki acentesi ile anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildi.
Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden vatandaşları taşıyan iki otobüs Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park ederken, otobüslerden inen vatandaşlardan bazıları emniyete giderek şikayetçi oldu.
Yapılan şikayetlerin ardından umre firmasının yetkilileri ile acente yöneticilerinden 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
H.G. isimli şahıs Elbistan’da, M.Ç.K. isimli firma yöneticisi ise Kayseri’de gözaltına alındı.
Firma yetkilisi İ.K. ile S.Y. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

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