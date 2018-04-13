Umre vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Elbistan’dan kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişinin dolandırıldığı gerekçesiyle polis tarafından aranan 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.
Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan’daki acentesi ile anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildi.
Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden vatandaşları taşıyan iki otobüs Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park ederken, otobüslerden inen vatandaşlardan bazıları emniyete giderek şikayetçi oldu.
Yapılan şikayetlerin ardından umre firmasının yetkilileri ile acente yöneticilerinden 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
H.G. isimli şahıs Elbistan’da, M.Ç.K. isimli firma yöneticisi ise Kayseri’de gözaltına alındı.
Firma yetkilisi İ.K. ile S.Y. ise polis tarafından her yerde aranıyor.
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum