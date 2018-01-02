Umre ve evlilik için biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA) - ADAPAZARI'nda Fehmi Altun (77), umreye gitmek ve yeniden evlenmek için biriktirdiği 13 bin 500 lirayı telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi 559. Sokak'ta oğlunun oturduğu evin alt katında tek başına yaşayan 3 çocuk babası Fehmi Altun'u arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıttı. 'Kimliğiniz kullanılarak yasa dışı işlemler yapılıyor' diyen dolandırıcılar, Altun'dan para talep etti, kimseye söylememesini tembihledi. Evdeki altınlarını ve parasını alarak bankaya giden Fehmi Altun, verilen hesaba 13 bin 500 lira yatırdı. Birkaç saat sonra dolandırıcılar tekrar arayarak, Fehmi Altun'dan evi satmasını istedi. Altun, emlakçıya giderken karşılaştığı komşusunun uyarıları üzerine dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

Fehmi Altun dolandırıldığını yaşadığı evi satmak üzereyken öğrendiğini belirterek, "Önce 9.5 bin lira yatırdım, sonra da 4 bin lira yatırdım. Daha sonra da arayıp emlakçıya evi satmamı söylediler. Yolda gördüğüm bir komşuma anlattım ve bana dolandırıldığımı söyleyerek karakola gitmemi söyledi" dedi.

Bu parayı Umre'ye gitmek ve yapacağı yeni evlilik için harcama yapmak için biriktirdiğini ifade eden Altun, "O parayla Umre'ye gidecektim. Bir hanımefendiyle evlenecektik" diye konuştu.

Paranın gönderildiği hesabı ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.