HABER

Umre yerine Şanlıurfa’ya götürüldüler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Elbistan’dan kutsal topraklara umre ziyareti için yola çıkan 68 kişilik kafile, Gaziantep ve Şanlıurfa’da kısa süreli gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildiler.

Elbistan’dan kutsal topraklara umre ziyareti için yola çıkan 68 kişilik kafile, Gaziantep ve Şanlıurfa’da kısa süreli gezinin ardından, tekrar Elbistan’a getirildiler. Umreye gidemeyen vatandaşlardan bazıları ise Elbistan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.
Umre ziyareti için bir şirket ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gidemeden tekrar memleketlerine döndüler.
Kayseri merkezli bir hac ve umre organizasyon firması ile anlaşan 68 kişilik kafile, kutsal topraklara gitmek için Elbistan’dan yola çıktılar. Kayseri’den uçağa bineceklerini düşünen vatandaşlar, Gaziantep ve Şanlıurfa’da gezdirildikten sonra tekrar Elbistan’a getirildiler. İki otobüsle yola çıkan kafile, otobüslerle Elbistan Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek, firma yetkililerinden şikayetçi oldular.
Gaziantep ve Şanlıurfa gezisinin ardından dolandırıldıklarını düşünen vatandaşlar, yakınlarını arayarak kutsal topraklara gidemediklerini belirttiler. Kişi başı 690 dolar ücret ödeyen vatandaşlardan bazıları ise emniyet müdürlüğüne giderek, şikayetlerini dile getirdiler.
Elbistan’a gelen ve yakınları tarafından karşılanan bir vatandaş, “Bizi Kayseri’den uçağa bindireceklerdi. Daha sonra Şanlıurfa’yı gezdirip, öyle Kayseri’ye gidileceğini belirttiler. Şanlıurfa’ya varınca bize, umre yolculuğunun yapılamayacağını söylediler. Biz kutsal topraklara gitmeyi arzu ederken, Balıklıgöl’ü gezip tekrar Elbistan’a geldik. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Firma yetkililerinden şikayetçi olduk” dediler.
Elbistan Emniyet Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şikayetçi olmak isteyenler içeriye alınarak, tutanak tutuldu.

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
Twitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacakTwitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.