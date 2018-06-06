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Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

YASA dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planlayan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gitmek için bindikleri TIR'ın dorsesinde yakalanan 5 kişilik Suriyeli aile Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- YASA dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planlayan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline gitmek için bindikleri TIR'ın dorsesinde yakalanan 5 kişilik Suriyeli aile Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İstanbul'dan Çanakkale'ye giden TIR'ın sürücüsü, Sürek Ovası mevkisindeki akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada, TIR'ın dorsesinden sesler geldiğini duyan istasyon görevlileri, durumu polise bildirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen ekipler, araçta yaptıkları aramada Suriye uyruklu 5 kişilik aileyle karşılaştı.
Polis merkezine götürülen kaçak göçmenler ifadelerinde, TIR'a kaçak bindiklerini, Yunanistan'a ulaşmak için Çanakkale üzerinden Ayvacık ilçesi sahiline gitmeyi planladıklarını söyledikleri öğrenildi.
Polis merkezindeki işlemlerin ardından Suriyeli kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
TIR sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Umuda yolculuk Gelibolu'da bittiUmuda yolculuk Gelibolu'da bitti

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