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Umut Ceylan davasında sanık beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce parkta oynayan Umut Ceylan'ı (6) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından kararın bozulmasıyla tahliye edilen Can Kayı (35), yeniden yargılandığı davada bu kez beraat etti.

Umut Ceylan davasında sanık beraat etti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce parkta oynayan Umut Ceylan'ı (6) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından kararın bozulmasıyla tahliye edilen Can Kayı (35), yeniden yargılandığı davada bu kez beraat etti.
27 Ağustos 2012 tarihinde, Karabağlar'daki bir parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Kayı, gözaltına alınıp tutuklandı, hakkında dava açıldı. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, ancak 'adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinde kaldı.
İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, mahkeme heyeti, 'çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt nedeniyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet savcısı ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Bu arada Can Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp bir süre önce tahliye oldu.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Can Kayı katılmazken, avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Umut Ceylan'ın ailesinin avukatı Özge Eşsizhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirtti. Savcı, sanığın Umut Ceylan'ı öldürdüğüne ilişkin kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığını vurgulayarak, beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirterek, müvekkilinin silahı Umut Ceylan'ın öldürülmesinden sonra Rize'de iki kişiden kargoyla aldığını ve olay saatinde de farklı bir yerde olduğunun tespit edildiği göz önüne alınarak beraatini karar verilmesi istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Can Kayı'nın 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit görülmemesi ve eldeki delillerin yetersizliğinden dolayı beraatine ve sanığın silahı aldığı iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Umut Ceylan davasında sanık beraat ettiUmut Ceylan davasında sanık beraat ettiUmut Ceylan davasında sanık beraat etti

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