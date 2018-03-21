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’Umut’ yolculuğu kazayla bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinden İpsala ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde 13 Pakistan uyruklu kaçağın bulunduğu araç takla attı.

Edirne’nin Keşan ilçesinden İpsala ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde 13 Pakistan uyruklu kaçağın bulunduğu araç takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Keşan’dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı’na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı.
Kazada 5 kişilik araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 13 kişi yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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