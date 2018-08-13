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UNESCO DÜNYA MİRASI YOLUNDA TROYA'DAN PERGAMON'A PEDAL ÇEVİRDİLER

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 1'nci etabında 120 amatör bisikletçi, Çanakkale Troya antik kentinden, İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon antik kentine 250 kilometre pedal bastı.

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun 1'nci etabında 120 amatör bisikletçi, Çanakkale Troya antik kentinden, İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon antik kentine 250 kilometre pedal bastı. Daha önce Bergama-Efes arasında iki kez gerçekleştirilen 'UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu' organizasyonun ilk etabı, bu yıl Troya antik kenti ile Pergamon antik kenti arasında gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi tarafından 55'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Festivali'nin ilk gününde gerçekleştirilen etkinlikte; Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da 5 kilometre pedal çevirdi. 5 bin yıllık Troya antik kentinin simgesi tahta atın önünden başlayan etkinlikte konuşan Başkan Gönenç, "Bu etkinliği daha önce iki defa Efes - Bergama arasında gerçekleştirdik. Bu yılda etkinliği Troya'ya taşıdık. UNESCO ve bisiklet konusunda önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. UNESCO Dünya Mirası Listesi kentlerimizdeki miraslarımız için bir koruma projesi. Bisiklette aslında sürdürülebilir çevre için, sağlık için, kentlerimiz için bir koruma projesi. Bu açıdan ortak bir bağı da var. Başından beri bizimle birlikte olan destekçilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ise bu yılın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Troya Yılı' ilan edildiğini belirterek, etkinliğin bu açıdan daha da anlam ve önem kazandığını belirtti. Gökhan, "Bu etkinlik sadece kültürel miraslarımızı korumaya yönelik değil, çevre içinde çok büyük bir farkındalık" dedi. Bu yıl ki etkinlikte 400 fidan diktiklerini ifade eden organizasyon sorumlusu Fatih Ertürkmen, "Sayısız fidan dikimi, söyleşiler, eğitimlerle UNESCO Dünya Mirası Yolunda önemli adımlar attık. Öncelikle bizi burada konuk eden Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan'a ve bu organizasyonun mimarı, hep yanımızda olan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e çok teşekkür ediyorum" dedi. 250 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER Bergama ve Çanakkale Belediyeleri işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 120 bisikletçinin katılımıyla 2 gün sürdü. 250 kilometrelik parkurun ilk gününde bisikletçiler, Edremit'teki kamp alanında çadır kurarak bir gün konakladı. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu, bisikletçilerin Bergama'daki ünlü kilise Kızılavlu'ya ulaşmasıyla sona erdi. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu'nun ikinci etabı ise Efes- Bergama arasında Eylül ayı içerisinde yapılacak.

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