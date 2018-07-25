Üniversite bahçesinde yangın

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bahçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 15 metrelik duvarı aşıp yangına müdahale etti. yangın saat 11:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç girişinin olmadığı alanda çıkan yangına müdahale etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 15 metrelik duvara merdiven dayayıp yukarı çıkan itfaiye ekipleri alevlere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangının bahçedeki bir barakada çıktığı ve ağaçlık alana sıçradığı tespit edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü. Bu arada yangının çıktığı alanın hemen üstündeki Cihangir parkında "İtfaiye daima hazır ama önce tedbir" yazılı tabela dikkat çekti.



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