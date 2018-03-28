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Üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 15:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Zonguldak İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Üniversite çevresinde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Üniversite ve çevrelerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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