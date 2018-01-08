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Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 15:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yüz ve kol nakilleriyle ismini dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nin medikal firmalara olan 250 milyon liralık borç nedeniyle faaliyetlerini durdurmak üzere olduğu yönündeki haber tartışma yarattı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Olay gerçekten son noktaya geldi. Hastaneden konuyla ilgili açıklama geldi

Üniversite hastanesi alarm verdi! Rektörlük'ten açıklama geldi

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Olay gerçekten son noktaya geldi. Bu durum böyle devam ederse birçok malzemeyi bulamayız ve belki de birçok önemli ameliyatı da yapamayacağız” derken, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ise bölgede ve Türkiye'de önemli referans konumunda olan üniversite hastanesinin yaşadığı mali sıkıntının, kurumun sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda olmadığını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede ve Türkiye'de önemli bir referans konumunda olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin, Türkiye'deki tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntılar yaşadığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Ancak bu mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir. Bu konuda gerek YÖK'te gerekse ilgili bakanlıklarda çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yönetim olarak konuyu yakından takip etmekteyiz. Başarılı nakil operasyonları ile adını tüm dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetine 35 yıldır başarı ile devam etmektedir. Hastanemiz, bu hizmetleri daha ileriye taşıyabilmek için geçtiğimiz aylarda yatak kapasitesini 760'tan 969'a çıkarmış ve birçok yeni birimi faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, kanser tedavisi için modern bir bina ve gelecek için umut merkezi yaratmak hedeflenmiş ve 320 yataklı Onkoloji Hastanesi projesi hazırlanmıştır. Bölge için büyük umut olacak bu hastane 2018 yılında hizmete girecektir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bilimsel gelişmelere öncülük yapmaya ve hastalarına en iyi şekilde şifa olmaya devam edecektir."

Rektörle öğrencisi arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Kol Nakli akdeniz hastanesi

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