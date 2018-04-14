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Üniversite katliamcısının polis muhbiri olduğu iddiasına yalanlama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Valiliği, geçen 5 Nisan'da Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 3'ü akademisyen, 1'i idareci 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın emniyet istihbarat elemanı ve muhbir olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Valiliği, geçen 5 Nisan'da Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 3'ü akademisyen, 1'i idareci 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın emniyet istihbarat elemanı ve muhbir olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Volkan Bayar'ın emniyet istihbarat elemanı olduğu yönünde yayınların yapıldığı belirtildi. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın yayın organlarında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim üyesinin öldürülmesi olayının faili Volkan Bayar isimli şahsın, emniyet istihbaratının elemanı ve muhbiri olduğu, bazı üst düzey emniyet yöneticileri ile görüştüğü, eylem öncesinden kurumların haberdar olduğu, olayın Hrant Dink cinayeti ile özdeşleştirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Güvenlik güçlerinin sözde saldırıdan haberdar olmasına rağmen tedbir almadığı iddiası gerçek dışıdır. Böyle bir saldırı ihbarı veya duyumu hiçbir şekilde Emniyet Müdürlüğü'ne gelmemiş, herhangi bir tedbir talebinde de bulunulmamıştır.
Adı geçen şahıs ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat elamanı veya muhbiri olarak çalışmamış ve bu yönde kendisi ile görüşülmemiştir. Emniyete sürekli olarak gelip gittiği ve sık sık iletişime geçtiği iddiası tamamen asılsızdır. Adı geçen şahsın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına 2 kez trafik tescil, 5 kez silah ruhsat işlemleri için geldiği, ayrıca 03.10.2016 tarihinde TEM Şube Müdürlüğü'ne gelerek dilekçe vermek istediği, şahsın KOM Şube'ye yönlendirildiği, son olarak 31.01.2018 tarihinde Ankara'dan gelen talimat doğrultusunda ifade vermek amacıyla KOM Şube'ye geldiği kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu tür haberlerle, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan tüm çalışmaların sanki 'asılsız ihbarlara dayandırılarak yürütüldüğü' algısı ile bilerek veya bilmeyerek terör örgütünün propagandasına alet olunduğu değerlendirilmektedir.
Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görülmekte olup, FETÖ terör örgütü ile mücadele eden güvenlik görevlilerinde ve kamuoyunda olumsuz bir havanın oluşmasına sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir. Asılsız haber ve iftiralarla kurumları ve yöneticileri yıpratmaya yönelik bu tür haberlerle ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır."

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