HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Üniversite mezunu genç evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) bu yıl mezun olan Cemil Uysal (26), evinde ölü bulundu.

Üniversite mezunu genç evinde ölü bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) bu yıl mezun olan Cemil Uysal (26), evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmadığı belirtilen Uysal'a otopsi yapılmasına karar verildi.
Kötekli Mahallesi'nde yaşayan, MSKÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Cemil Uysal'dan haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Uysal'ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Cemil Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan Uysal'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Üniversite mezunu genç evinde ölü bulundu

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Bayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralıBayram ziyaretine giden aile kaza geçirdi: 1 ölü, 3 yaralı
 Polis ile baba oğulun kavgası kamerada Polis ile baba oğulun kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Van’da intihar eden 500 koyun hakkında açıklama

Van’da intihar eden 500 koyun hakkında açıklama

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.