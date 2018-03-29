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Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Bartın’ın Kurucucaşile ilçesinde Meslek Yüksek Okulunda okuyan 3 öğrenci, gezmek için gittikleri Kastamonu’nun Cide ilçesinde kaza geçirdi.

Bartın’ın Kurucucaşile ilçesinde Meslek Yüksek Okulunda okuyan 3 öğrenci, gezmek için gittikleri Kastamonu’nun Cide ilçesinde kaza geçirdi. Kazada üniversite öğrencileri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’a bağlı Kurucucaşile ilçesinde Meslek Yüksek Okulunda okuyan üniversite öğrencileri, gezmek için Kastamonu’nun Cide ilçesine gitmek istediler. Cide’ye bağlı Yenice Köyü Mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil, yoğun sis ve yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin bir hayli düştüğü bölgede keskin virajı alamayarak yoldan çıktı. Uçuruma yuvarlanan otomobil, ağacı takılarak denize düşmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerin sevk edildi. Uçurumdan güçlükle çıkartılabilen yaralılar Cemil Can Albayrak, Zahir Unat ve Canan C., ambulanslarla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kazayla ilgili incelemelerde bulundu.

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