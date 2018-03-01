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Üniversite öğrencileri yemekten zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 23:29 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde akşam yemeğinden zehirlendikleri belirtilen 20 üniversite öğrencisi hastanede tedaviye alındı.

ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde akşam yemeğinden zehirlendikleri belirtilen 20 üniversite öğrencisi hastanede tedaviye alındı.
Olay Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve idarî Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören 20 öğrenci, iddiaya göre akşam yemeğinden sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti ile olan öğrenciler, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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