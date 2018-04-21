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Üniversite öğrencileri yerde buldukları bin 800 lirayı zabıtaya teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, öğrenim gören iki üniversite öğrencisi arkadaş, yolda yürüdüğü esnada bir banka şubesi önünden geçerken yerde bulduğu bin 800 lirayı sahibini bulamayınca “insanlık görevi” diyerek zabıta görevlilerine teslim etti.Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu 2’inci sınıfta öğrenim gören Halil Göksel (21) ve aynı okulda öğrenim gören arkadaşı 23 yaşındaki Deniz Tursun, çarşı merkezinde ödevlerini yapmak için internet kafe ararken bir banka şubesi önüne geldiklerinde yerde duran bir miktar kağıt parayı fark etti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, öğrenim gören iki üniversite öğrencisi arkadaş, yolda yürüdüğü esnada bir banka şubesi önünden geçerken yerde bulduğu bin 800 lirayı sahibini bulamayınca “insanlık görevi” diyerek zabıta görevlilerine teslim etti.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu 2’inci sınıfta öğrenim gören Halil Göksel (21) ve aynı okulda öğrenim gören arkadaşı 23 yaşındaki Deniz Tursun, çarşı merkezinde ödevlerini yapmak için internet kafe ararken bir banka şubesi önüne geldiklerinde yerde duran bir miktar kağıt parayı fark etti. Paraların yanında bir de banka dekontu gören öğrenciler, saydıklarında bin 800 lira olduğunu belirlediği paranın dekontta ismi yazan sahibini aramaya başladı, ancak tanıyan bir kişiye de ulaşamadı. Banka şubesi önünde buldukları parayı daha sonra Vuslat Parkı’ndaki Beyşehir Belediyesi Zabıta Noktasına getiren öğrenciler, parayı sahibini bulunup kendisine verilmesi için zabıtaya teslim etti.
Zabıta görevlileri, örnek bir davranış sergileyen öğrencileri bu duyarlılığından dolayı kutlayıp teşekkür ederken, “Günümüzde belki de bazı insanların yapmayacağı bir örnek bir davranışı sergilediniz. Kurumumuz adına size teşekkür ediyoruz. İnşallah paranın sahibi bulunur, biz de gönül rahatlığı ile kendisine teslim ederiz. Dekonttaki isim ve TC numarasından paranın sahibine ulaşmaya çalışacağız” diyerek parayı teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etti.

"İnşallah sahibi bulunur"
SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu öğrencisi 23 yaşındaki Deniz Tursun, İstanbul’dan Beyşehir’e okumak için geldiğini belirterek, “Burada öğrenciyim. Arkadaşım Halil’le birlikte internet kafeye giderken bir banka şubesi önünden geçerken yerde bin 800 lirayı banka dekontuyla birlikte bulduk. Sahibini bulamayınca güvendiğimiz için son çare olarak zabıta noktasına getirip teslim ettik” dedi.
Parayı düşürenin dekonttan emekli yaşlı bir insan olduğunu tahmin ettiklerini belirten Tursun, “Büyük ihtimalle emekli ve yaşlıdır. Şu anda da üzülüyordur zaten. İnşallah sahibi bulunur. Bizi ailemiz böyle yetiştirdi, o yüzden olması gerektiği gibi getirip sahibinin bulunması için görevlilere teslim ettik parayı” diye konuştu.
Öğrenci Halil Göksel ise, arkadaşıyla aynı okulda öğrenim gördüğünü vurgulayarak, “Banka şubesi ile PTT arasından geçerken yolda bu parayı bulduk. Dekontla birlikte alarak zabıta noktasına getirdik. Sağ olsunlar, zabıta noktasındaki görevliler de bizimle çok yakından ilgilendi. Herhalde düşüren parasını büyük bir ihtimalle bankadan çekmiş, sonrasında düşürmüş ki, dekontundan onu anlıyoruz. Üzülmüştür tabi dedim ki, ‘benim de param kaybolabilir, düşürebilirim’ diye düşündüm. Onun yerinde ben de olabilirdim. Ailemiz de zaten bize bunları öğretti. Hiç düşünmeden, bulduğumuz parayı arkadaşımla birlikte zabıta ekiplerine getirip teslim ettik. Yaptığımız iş bir insanlık görevi” ifadelerini kullandı.

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